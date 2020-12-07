Выборы нового президента ФНЛ пройдут 25 февраля

Как стало известно «СЭ», выборы нового президента ФНЛ ориентировочно пройдут 25 февраля.

Сегодня стало известно, что нынешний глава организации Игорь Ефремов подал в отставку.

Основной причиной такого шага стало постоянное давление на руководство лиги.

Напомним, 51-леетний Ефремов возглавлял ФНЛ с 2010 года. Также воспитанник «Спартака» занимает должность председателя Федерации футбола Московской области.