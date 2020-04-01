Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру «Луча»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах. Сегодня стало известно, что региональные власти не будут выделять деньги на команду для участия в ФНЛ или ПФЛ, так как бюджет переориентирован на борьбу с последствиями коронавируса.

— Не тревожно за наш футбол в регионах? Сегодня «Луч» объявил о том, что со следующего сезона будет играть в третьем дивизионе, так как все средства из бюджета пойдут на борьбу с коронавирусом, — вопрос Колоскову.

— Последствия коронавируса скажутся самым непосредственным образом на российском футболе — как на профессиональном, так и на детско-юношеском, — ответил Колосков. — Пострадает вся структура. Экономике нанесен большой ущерб! Не забывайте, что у нас абсолютное большинство клубов находится на бюджете. Бюджет пополняется за счет налогов. А раз нет сейчас прибыли, нет доходов, значит, нет и налогов. Цепочка довольно простая. Поэтому нужно готовиться к тому, что команды начнут сниматься. Владивостокские власти тут тоже можно понять. Сейчас футбол явно не на первом месте. Думаю, примеру «Луча» последуют и другие клубы. Это неизбежно.

— Такие истории коснутся только ФНЛ и ПФЛ или дело дойдет даже до премьер-лиги?

— Не исключаю, что что-то подобное может произойти в РПЛ. Посмотрим. Резкое сокращение зарплат и так далее. Просто не должно быть хаоса. Нужно выработать стратегию. Для этого есть РФС, которому надо обозначить и продумать единые подходы. Нельзя оставлять клубы один на один с нынешней ситуацией. (Виталий Айрапетов)