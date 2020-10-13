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Вратарь «Спартака» Селихов выйдет на поле впервые с весны прошлого года

13 октября 2020, 15:50
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов сыграет в матче 15-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2». Игра пройдет 13 октября в Самаре.

26-летний российский голкипер выйдет на поле впервые с апреля 2019-го. Осенью прошлого года Селихов перенес операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой.

В сезоне-2018/19 Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов.

В составе красно-белых футболист становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017). (Максим Алланазаров)

Крылья Советов — Спартак-2

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