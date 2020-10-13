«Волгарь» и «Текстильщик» сыграли вничью

«Волгарь» сыграл вничью с «Текстильщиком» (0:0) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

Хозяева набрали 18 очков и занимают 15-е место. У «Текстильщика» 17 очков и 16-я позиция.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0

«Волгарь»: Антипин, Бердников (Корнюшин, 78), Журавлев, Козлов, Локтионов, Емельянов (Пугачев, 90+1), Болонин, Бутенко (Сергеев, 59), Павлишин (Белоус, 80), Зенин (Ведерников, 66), Воробьев.

«Текстильщик»: Смирнов, Обивалин, Фомин, Макушкин, Сидоров (Солодков, 90), Романенко, Маричев (Губочкин, 90+1), Горюшкин, Мухаметзянов, Бачинский (Шленкин, 86), Аппаев.

Предупреждения: Болонин, 45. Емельянов, 50. Аппаев, 57. Фомин, 71. Павлишин, 74. Романенко, 85.

Судья: Волошин (Смоленск).

13 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».