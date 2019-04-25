Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения от "Армавира" (0:1) в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ посетовал на отсутствие игровой практики своих подопечных из-за юного возраста, информирует официальный сайт турнира.

"Армавир" с 36 очками занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Зенит-2" с 19 баллами располагается на последнем, 20-м месте. Питерская команда вылетает с турнира по итогам текущего сезона.

– Да чего тут комментировать? "Армавир" выиграл, мы его поздравляем. Игра в принципе была равна. Когда матчи идут через три дня на четвертый, а у нас в команде молодые пацаны, нужно, во-первых, давать всем поиграть. Во-вторых, мы уже вылетели из ФНЛ, задач нет. Но будем в каждом матче играть, стараться добиваться результата. К сожалению, некоторым пацанам, которые сегодня играли, было тяжеловато во втором тайме, потому что игровой практики им не хватает. Слишком много упустили в первой части первенства. Урок на будущее. Будем делать выводы на будущее. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед, – приводит слова Радимова пресс-служба ФНЛ.

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