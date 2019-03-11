Владислав Радимов: "Ничья со "Спартаком-2" нам ни к селу, ни к городу"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 26-го тура Олимп-ФНЛ со "Спартаком-2" (1:1) отметил, что его команда провела хороший матч и не позволила сопернику создать много моментов.

– Если взять игру в целом, считаю, что матч получился хороший, – отметил он. – Мы выдерживали 90 минут против довольно серьезного соперника и не так много позволили создать "Спартаку", который силен в позиционных атаках и индивидуальном мастерстве. Плюс он был усилен игроками основы. В целом я могу похвалить своих ребят. Другое дело, что ничья нам ни к селу, ни к городу. Нам надо выигрывать такие матчи.

– Почему заменили Буранова?

– Мы выпустили более атакующего игрока. Положение в турнирной таблице подразумевает, что мы должны рисковать. Поэтому вышел Иванов, который больше нацелен на атаку. Буранов провел хороший матч. Замена была сделана только для того, чтобы рискнуть. Точно так же в конце я убрал Камышева. Мы остались с одним опорным. Там смысла не было дальше держать игрока, потому что "Спартак" остался вдесятером. (Елена Григорьевская)