Владелец «Армавира» Челоянц предложил переименовать стадион команды в честь Никиты Симоняна

Владелец «Армавира» и бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц выступил с инициативой переименовать стадион «Юность» в «Стадион имени Симоняна» — в честь лучшего бомбардира в истории красно-белых, экс-футболиста и вице-президента РФС Никиты Симоняна, информирует официальный сайт клуба.

— Сегодня наш Клуб обратился в Администрацию города Армавира и Армавирскую городскую думу с соответствующим письмом, — написано в сообщении пресс-службы «Армавира». — Надеемся, что в скором времени стадион, на котором свои домашние матчи проводит «Армавир» будет носить имя Почетного гражданина города Армавира, Первого вице-президента РФС, Заслуженного тренера РСФСР, Заслуженного тренера СССР, Чемпиона Олимпийских игр 1956 года, участника чемпионата мира 1958 года, лучшего бомбардира в истории клуба «Спартак», Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Никиты Павловича Симоняна и будет называться «Стадион имени Симоняна».

92-летний Симонян забил 160 голов за «Спартак». Бывший футболист выступал за красно-белых с 1949 по 1959 год. Становился четырежды чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958). Со сборной СССР выиграл золотую медаль на Олимпиаде-1956 в Мельбурне.

«Армавир» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

Челоянц до ноября 2015 года являлся акционером «Спартака».

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