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Виталий Дьяков: «Шиша, может, еще Бесчастных даже застал»

3 марта 2020, 16:46
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Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков объяснил, почему принял решение подписать контракт со «Спартаком-2».

— Роман Пилипчук пригласил в «Спартак-2», — рассказал Дьяков в интервью клубному каналу. — Долго не думал и согласился помочь ему, помочь команде. Надеюсь, все сложится хорошо и выполним задачу: не вылететь.

Есть пара ветеранчиков — я и Рома Шишкин. Шиша еще играл в 2000-х годах, может, еще Бесчастных даже застал... Все ждут от нас подсказа. Опыт у нас есть, и мы должны помогать молодым ребятам.

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