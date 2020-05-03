Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

В «Химках» массовые увольнения сотрудников

3 мая 2020, 14:24
12 сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня 2020 года. Фото ФК «Химки»
12 сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня 2020 года. Фото ФК «Химки»

По данным «СЭ», двенадцать сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня 2020 года — из отделов селекции, коммерции и пресс-службы.

В клубе введен режим жесткой экономии. Отмечается, что без уволенных сотрудников практически нереально выполнять требования ФНЛ — по размещению рекламы, предоставляемым фотографиям определенного качества и т.д.

Впрочем, в клубе рассчитывают, что эти трудности временные и в ближайшее время будет найден новый источник финансирования. «СЭ» уже сообщал, что один из вариантов — с бизнесменом Сергеем Ломакиным, владеющим «Ригой» и «Пафосом». (Константин Алексеев)

«Химки» могут стать частным клубом. Кто будет владельцем? Инсайды «СЭ»

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир