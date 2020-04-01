В ФНЛ рассчитывают, что «Луч» доиграет сезон

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов надеется, что «Луч» сможет доиграть текущий сезон. Ранее стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов.

— Как руководитель Футбольной национальной лиги, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным, — цитирует Ефремова ТАСС. — Первенство Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 еще не завершено, «Луч» является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой и Российским футбольным союзом.

.В то же время, все прекрасно понимают, что нынешняя ситуация, в которой ранее не оказывались ни наша страна, ни весь мир, совершенно точно не пройдет бесследно ни для какой сферы нашей жизни, и профессиональный спорт здесь не исключение. Мир уже очевидно не будет прежним, но пока не появится свет в конце тоннеля и не будет понятно, с какими потерями мы все выйдем из этого кризиса, я бы хотел призвать всех сохранять спокойствие и не делать далекоидущих заявлений и выводов. Куда важнее сейчас подумать о здоровье своем и близких, следовать рекомендациям органов власти и здравоохранения.

Мы все видим, как по-разному решается ситуация в клубах. Где-то удается найти компромисс, есть и неприятные примеры, вроде семикратного чемпиона Словакии «Жилины». К сожалению, исключать сейчас ничего нельзя, но я уверен, что когда этот глобальный кризис подойдет к концу, все вспомнят про футбол и про спорт в целом.