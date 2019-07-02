Украинец Кисиль стал игроком "Балтики"

В "Балтику" перешел украинский полузащитник Руслан Кисиль, информирует пресс-служба клуба. С 27-летним хавбеком заключен контракт на один сезон.
Наиболее успешным в плане личной статистики для Кисиля стал сезон-2016/17 в составе "Мариуполя", когда он забил 17 мячей, стал вторым бомбардиром первого дивизиона чемпионата Украины и помог своей команде пробиться в премьер-лигу.
⚪️🔵💪🏻ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ / / Наша команда продолжает укреплять состав. 👇🏻Очередным новобранцем нашей команды стал украинский полузащитник Руслан Кисиль / / #РусланКисиль / #БалтикаНавсегда https://t.co/Uq7Kvjf6nb— ФК Балтика (@fcbaltika) 2 июля 2019 г.
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