«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» и продолжает лидировать в чемпионате ФНЛ
В матче 22-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Мордовия» принимала лидера — «Торпедо». Встреча закончилась со счетом 1:1.
Московский клуб набрал 51 очко и продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице.
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Мордовия» (Саранск) — «Торпедо» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Юсупов, 36 (1:0). Шишкин, 45+1 (1:1).
«Мордовия» (Саранск): Шебанов, Стрелов, Хрипков, Юсупов, Ятченко, Бояркин (Федак, 61), Мухаметшин (Буранов, 74), Поярков, Навлетов, Ермаков (Джумаев, 61), В.Сергеев.
«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Елисеев (Самошников, 46), Багаев (Шустиков, 68), Божин, Шишкин, Самсонов (Магаль, 63), Калугин, Лях (Орехов, 29), Галоян (Татаринов, 46), И.Сергеев, Лебеденко.
Предупреждения: Лях, 13. Хрипков, 16. Багаев, 38. Самсонов, 59. Самошников, 81. Ятченко, 81. Шебанов, 90+5.
Удаление: В.Сергеев, 25.
Судья: Жабченко (Краснодар).
9 ноября. Саранск. Стадион «Старт».
«Нижний Новгород» — «Спартак-2» (Москва) — 2:2 (0:1)
Голы: Глушенков, 36 (0:1). Комолов, 57 (1:1). Глушенков, 60 (1:2). Игнатович, 72 (2:2).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников, Морозов, Федорив, Гаджибеков, Ставпец (Салугин, 88), Игнатович, Чудин, Палиенко, Сергеев (Сагитов, 65), Комолов (Голышев, 82).
«Спартак-2» (Москва): Шитов, Миронов (Сазонов, 69), Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев (Актисов, 68), Глушенков, Маркитесов, Игнатов (Володкин, 82), Руденко (Тиуб, 90+4), Нимели.
Предупреждения: Руденко, 58. Темников, 90. Маркитесов, 90+1.
Судья: Кукуян (Сочи).
9 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Ротор» (Волгоград) — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Кондаков, 3 (0:1). Султонов, 67 (1:1).
«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Удалый, Байрыев, Ненахов, Ткачук (Попов, 81), Горбунов (Муллин, 26), Песегов (Алейник, 74), Султонов, Фатуллаев, Саная, Николаев (Евсеев, 61).
«Чертаново» (Москва): Ломаев, Горшков, Солдатенков, Редькович, Кондаков (Надольский, 90+5), Завезен (Сулейманов, 84), Витюгов, Камышев, Пруцев, Канищев (Ежов, 74), Сарвели.
Предупреждения: Удалый, 51. Горшков, 90. Саная, 90+1. Ежов, 90+4.
Судья: Куликов (Саранск).
9 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Авангард К» (Курск) — «Томь» (Томск) — 3:2 (0:2)
Голы: Шалаев, 10 (0:1). Андреев, 43 (0:2). Кубышкин, 73 (1:2). Машуков, 87 (2:2). Минаев, 90+3 (3:2).
«Авангард К» (Курск): Саутин, Тимошин, Никитин (Дашаев, 46), Лелюкаев, Гоцук, Коробов, Машуков, Чиркин (Кубышкин, 46), Земсков, Бреев (Минаев, 46), Григорьев (Касаев, 70).
«Томь» (Томск): Вавилин, Мануйлов, Каленкович, Лисинков, Эдиев, Каккоев (Сакович, 74), Казанков, Сасин (Шурыгин, 66), Плетнев (Андреев, 34), Шалаев, Тлупов.
Предупреждения: Машуков, 37. Андреев, 44. Коробов, 76. Вавилин, 79. Лелюкаев, 81. Лисинков, 90+2.
Судья: Шадыханов (Москва).
9 ноября. Курск. Стадион «Трудовые резервы»
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/