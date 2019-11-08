«Торпедо» сыграет с «Нижним Новгородом» на стадионе «Открытие Арена»

Пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба сообщила, что матч 23-го тура Олимп-ФНЛ против «Нижнего Новгорода» пройдет на стадионе «Спартака».

— Уважаемые болельщики! С сожалением вынуждены Вам сообщить, что ситуация с проведением домашних матчей команды на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова не изменилась: полиция по-прежнему отказывает клубу в согласовании Инструкции по обеспечению безопасности. Как и в случае с хабаровским СКА, мы не сможем принять «Нижний Новгород» на родной арене. Встреча перенесена на стадион «Открытие Арена».

После 21 матча в ФНЛ «Торпедо» с 50 очками лидирует в турнирной таблице, нижегородцы с 28 очками — на десятом месте.