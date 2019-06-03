"Торпедо" после выхода в ФНЛ не продлило контракт с Колывановым

Игорь Колыванов покидает пост главного тренера московского "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба. С ним не был продлен истекший контракт.

Колыванов возглавил "Торпедо" в июне 2017 года. По итогам сезона-2018/19 он выиграл с командой группу "Центр" Олимп-ПФЛ и вышел в ФНЛ.

О том, кто займет пост главного тренера черно-белых, будет объявлено в ближайшие дни.

Игорь Колыванов ранее работал с юношескими и молодежной сборными России и "Уфой", которую вывел в РПЛ в 2015 году.