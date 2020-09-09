«Торпедо» одержало волевую победу над «Чайкой»

«Торпедо» обыграло «Чайку» в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Столичный клуб набрал 15 очков, на счету команды из Песчанокопкого 9 баллов.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

8-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Торпедо» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Дегтярев, 6 (1:0). Берковский, 19 (1:1). Калмыков, 67 — с пенальти (1:2).

«Чайка»: Филиппов, Васильев (Оразов, 83), Хайруллов, Дегтярев (Ужгин, 78), Глушков (Володкин, 68), Палиенко, Леонтьев, Карташов, Алейников, Кулик, Белоус (Хохлачев, 72).

«Торпедо»: Конюхов, Шустиков, Евдокимов, Шоркин, Берковский (Дворецков, 76), Рязанцев, Адаев (Гордюшенко, 87), Нетфуллин, Елисеев (Самсонов, 86), Лебеденко (Кертанов, 57), Калмыков.

Предупреждения: Рязанцев, 15. Карташов, 42. Шустиков, 64. Палиенко, 72. Хохлачев, 90+1. Шоркин, 90+4.

Судья: Буланов (Саранск).

9 сентября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».