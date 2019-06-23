"Торпедо" не планирует передавать контрольный пакет акций болельщикам

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев заявил, что клуб не планирует передавать болельщиками контрольный пакет акций. Ранее о таком намерении заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.
— У нас нет таких планов, - цитируют Авдеева "Известия".
— Даже в отдаленном будущем?
— Это все равно что спросить: "Можно ли человека передать по проводам?" Теоретически можно. Это не противоречит законам физики. Так и с передачей акций клуба. Возможно, но у нас таких планов нет.
— На ваш взгляд, в российских экономических реалиях вообще возможно осуществить то, о чем говорит Леонид Федун?
— Технически точно возможно. Это не противоречит законам нашей страны. Но вопрос, как будет работать на практике. Поэтому давайте посмотрим, что получится у "Спартака".
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https://iz.ru/891815/aleksei-fomin/peredavat-aktcii-bolelshchikam-ne-planiruem