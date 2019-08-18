«Торпедо» Игнашевича обыграло «Текстильщик» и вернулось на первое место в турнирной таблице ФНЛ

«Торпедо» одержало победу над «Текстильщиком» (3:1) в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ. В составе москвичей дважды отличился Иван Сергеев и один гол на счету Артура Галояна?.

На 15-й минуте встречи защитник клуба из Иваново Денис Фомин был удален с поля.

«Торпедо» с 22 очками возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Текстильщик» — 17-я строчка и один балл.

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (1:0)

Голы: Сергеев, 44 (1:0). Галоян, 48 (2:0). Сергеев, 61 (3:0). Горюшкин, 89 (3:1).

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Шишкин (Шустиков, 65), Божин, Шоркин, Галоян (Татаринов, 55), Лях, Самошников (Самсонов, 17), Магаль, Рязанцев (Калугин, 66), Лебеденко (Елисеев, 80), Сергеев.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Шилов, Путилин, Фомин, Попов (Юрченко, 73), Мухаметзянов, Горюшкин, Гайдуков (Чибиров, 64), Батов (Щаницин, 69), Андреев (Сараев, 17), Радченко.

Предупреждения: Фомин, 13. Шишкин, 27. Гайдуков, 60. Магаль, 72.

Удаление: Фомин, 15.

Судья: Панин (Дмитров).

18 августа. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».

Курский «Авангард» сыграл вничью с «Чайкой» (1:1) в матче 9-го тура ФНЛ. В составе хозяев отличился Алан Касаев.

9-й тур

«Авангард К» (Курск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:0)

Голы: Касаев, 38 (1:0). Коротаев, 80 (1:1).

«Авангард К» (Курск): Чагров, Никитин, Лелюкаев, Гоцук, Дашаев, Чиркин, Земсков (Григорьев, 81), Касаев (Машуков, 69), Каюмов (Бреев, 64), Минаев, Федчук.

«Чайка» (Песчанокопское): Арапов, Дубовой, Бычков, Демченко, Тумасян, Карташов (Леонтьев, 90+1), Глушков (А.Текучев, 61), Павленко (Коржунов, 46), Машнев (Белоус, 76), Подбельцев (Хохлачев, 58), Коротаев.

Предупреждения: Минаев, 41. Бычков, 48. Глушков, 50. Дашаев, 59. Бреев, 65. Машуков, 86. Демченко, 90+2. Чиркин, 90+2.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

18 августа. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Ротор» проиграл «Шиннику» (2:3) в матче 9-го тура ФНЛ.

9-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Шинник» (Ярославль) — 2:3 (1:2)

Голы: Султонов, 11 (1:0). Пугин, 15 (1:1). Самодин, 40 (1:2). Ненахов, 51 (2:2). Пухов, 81 (2:3).

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Пискунов, Хомуха, Ненахов (Николаев, 90+3), Байрыев, Султонов, Алейник (Шарипов, 84), Горбунов (Попов, 82), Фатуллаев (Самсонов, 84), Саная, Булия (Муллин, 63).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Цховребов, Щербаков, Алейников (Зинков, 88), Дроздов, Олейников (Эктов, 46), Пугин (Пухов, 61), Кожемякин, Визнович (Патрашко, 81), Самодин (Стешин, 90+2).

Предупреждение: Цховребов, 58.

Судья: Чебан (Москва).

18 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 33417 зрителей.