"Томи" и "Урожаю" разрешили регистрировать новых игроков

Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять запрет на регистрацию новых игроков с "Томи" и "Урожая", сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Сообщается, что такое решение было принято после рассмотрения заявлений обоих клубов. Ранее претензии по невыплате зарплаты к "Томи" имели Валерий Петраков, Юрий Петраков, Анзор Саная, Алексей Герасимов, Алексей Померко, Алексей Пугин, Павел Деобальд и Василий Алейников.

Также сняты санкции с "Урожая", который рассчитался с Иваном Баклановым, Федором Шереметовым и Евгением Стукановым.