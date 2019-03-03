"Томь" не смогла обыграть "Армавир", но сохранила второе место

"Армавир" и "Томь" сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. Томичи, несмотря на потерю очков, сохранили второе место в таблице. "Армавир" идет в зоне вылета 16-м.
В другой встрече "Балтика" взяла верх над "Авангардом". Курский клуб занимает третью строчку в таблице.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
25-й тур
"Армавир" - "Томь" (Томск) - 0:0
"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов, Лаук (Романенко, 85), Клопков, Поляков (Падерин, 74), Гурфов, Мичуренков (Веркашанский, 72).
"Томь": Смирнов, Мануйлов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Ставпец, М.В.Андреев (Сасин, 71), Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин (Пенчиков, 83).
Предупреждения: Мануйлов, 33. Мирошниченко, 39. Абдулавов, 39. Клопков, 84.
Удаление: Мануйлов, 79.
Судья: Волошин (Смоленск).
3 марта. Армавир. Стадион "Юность".
"Балтика" (Калининград) - "Авангард" (Курск) - 2:1 (1:1)
Голы: Саплинов, 7 (1:0). Стеклов, 24 (1:1). Магаль, 61 (2:1).
"Балтика": Помазан, Тишкин, Плопа, Магаль, Гасанов, Шаваев, Хадарцев (Каленкович, 74), Саплинов, Глушков (Дудиев, 74), Причиненко, Кузьмичев (Дядюн, 65).
"Авангард": Чагров, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Макаров, Земсков (Машуков, 82), Коробов, Трошечкин (Каюмов, 76), Стеклов (Кубышкин, 79), Минаев (Федотов, 63).
Предупреждения: Гасанов, 10. Причиненко, 13. Тишкин, 19. Трошечкин, 41. Саплинов, 41. Кубышкин, 90+1.
Судья: Кукуян (Сочи).
3 марта. Калининград. Стадион "Калининград".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/