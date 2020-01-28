«Томь» арендовала нападающего «Шинника»
28 января 2020, 08:10
Состав «Томи» пополнил 21-летний нападающий «Шинника» Илья Визнович. Он уже прибыл в расположение команды на сборе в Турции. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт «Томи».
В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей. Также в активе Визновича есть 21 матч и 5 голов за сборную России различных возрастов.
Дополнительная информация
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/ilia-viznovich-pereshel-v-tom-na-pravakh-arendy-2020-01-28
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