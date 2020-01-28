«Томь» арендовала нападающего «Шинника»

Состав «Томи» пополнил 21-летний нападающий «Шинника» Илья Визнович. Он уже прибыл в расположение команды на сборе в Турции. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт «Томи».

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей. Также в активе Визновича есть 21 матч и 5 голов за сборную России различных возрастов.