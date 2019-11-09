«Текстильщик» обыграл «Краснодар-2»
«Текстильщик» в домашнем матче 22-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Краснодар-2» (1:0).
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Фомин, 81.
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Шилов, Макушкин, Фомин, Попов (Гайдуков, 66), Батов (Андреев, 81), Сиротов (Маричев, 90), Солодков (Мухаметзянов, 78), Горюшкин, Юрченко, Радченко (Трегулов, 88).
«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Стежко, Григорян (Марков, 69), Жигулев, Якимов (Черников, 20), Мацукатов (Сперцян, 74), Онугха, Сергеев (Халназаров, 74. Шершнев, 79).
Предупреждения: Жигулев, 8. Фомин, 28. Солодков, 44. Попов, 62. Черников, 65. Макушкин, 68. Стежко, 69. Марков, 89.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
9 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/