«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в групповом турнире Кубка ФНЛ — 4:1. Тамбовцы завершили турнир на первом месте и вслед за"КАМАЗом" и «Химками» вышли в полуфинал.

«Крылья Советов» сыграют в плей-офф за 5-8 места с юношеской сборной России и «Факелом».

В плей-офф за 9-12 места встретятся «Енисей», «Урал» и «Чертаново», за 13-16 места — «Ротор», «Родина» и «Томь».

Оставшиеся четвертые участники всех раундов плей-офф определятся по итогам матчей группы D.

Кубок ФНЛ

Группа C

«Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара) — 4:1 (3:0)

Голы: Обухов, 8 — с пенальти (1:0). Костюков, 30 (2:0). Грицаенко, 42 (3:0). Федчук, 49 (4:0). Медведь, 83 (4:1).