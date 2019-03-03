"Тамбов" обыграл "Мордовию","Химки" и "Факел" сыграли вничью

"Тамбов" на выезде переиграл "Мордовию" в рамках 25-го тура Олимп-ФНЛ – 3:1. В составе победителей голами отличились Дмитрий Чистяков, Хызыр Аппаев и Антон Килин. Единственный гол за "Мордовию" забил Филипп Дворецков.

"Тамбов" набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Мордовия", имея в своем активе 34 очка, находится на 11-м месте.

В другом матче дня "Химки" сыграли вничью с "Факелом"– 1:1.

Олимп – ФНЛ

25-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Тамбов" – 1:3 (0:0)

Голы: Чистяков, 53 (0:1). Аппаев, 56 (0:2). Килин, 63 (0:3). Дворецков, 90+3 (1:3).

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Юсупов (Поярков, 57), Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Дворецков, Мухаметшин (Ермаков, 62), Киреев, Петров (Орлов, 72), Адаев.

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Горбатюк, Зуйков, Чистяков, Альшин (Чернышов, 67), Кленкин, Хосонов (Рагулькин, 84), Килин (Муйива, 74), Думбья, Аппаев (Мамтов, 70).

Предупреждения: Хосонов, 22. Поярков, 82.

Судья: Шадыханов (Москва).

3 марта. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

Олимп - ФНЛ

25-й тур



"Химки" - "Факел" (Воронеж) - 1:1 (1:1)

Голы: Лебеденко, 21 (0:1). Барков, 38 (1:1).

"Химки": Хомич, Смирнов, Тихий, Димидко, Филин, Корян, Кухарчук (Петрусев, 57), Ланин (Нетфуллин, 62), Рязанцев, Евсеев (Алиев, 46), Барков.

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Афанасьев (Русак, 57), Лебеденко, Кузьмин, Олейников (Джабраилов, 87), Мануковский (Цвейба, 33), Молодцов, Бирюков (Ломакин, 72).

Предупреждения: Осипенко, 7. Барков, 33. Смирнов, 83. Кагермазов, 85. Кортнев, 90+5.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

3 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".

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