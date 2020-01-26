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Талалаев о переговорах с «Нижним Новгородом»: «Я не комментирую высказывания ноунеймов»

26 января 2020, 14:47
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Андрей Талалаев, на днях покинувший пост главного тренера «Химок», не стал комментировать информацию Telegram-канала «Честность — не порок».

Согласно источнику, Талалаев объявился в Нижнем Новгороде.
Вышел на контакт с губернатором, попросил взять его главным тренером, пообещал вывести команду в РПЛ. Все эти действия были встречены полным недоумением со стороны нынешнего тренера нижегородцев Роберта Евдокимова.

— Я не комментирую высказывания ноунеймов. Извините. Все, закрыта тема, — сказал Талалаев. (Виталий Айрапетов)

После первой части сезона «Химки» занимают третье место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 50 очками. Талалев возглавлял подмосковную команду с апреля 2019-го.

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