Ставпец признан лучшим игроком "Томи" в сезоне-2018/19

Полузащитник "Томи" Александр Ставпец признан лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона, информирует официальный сайт клуба. 29-летний россиянин провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Болельщики трижды признавали футболиста лучшим игроком месяца.
На втором месте в голосовании за лучшего игрока сезона в "Томи" расположился Илья Кухарчук, забивший 8 мячей в осенней части сезона. На третьем месте – капитан томской команды Алексей Шумских.
Дополнительная информация
http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/aleksandr-stavpetc-luchshie-igrok-tomi-v-sezone-2018-19-2019-06-17
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