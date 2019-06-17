Ставпец признан лучшим игроком "Томи" в сезоне-2018/19

Полузащитник "Томи" Александр Ставпец​ признан лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона, информирует официальный сайт клуба. 29-летний россиянин провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Болельщики трижды признавали футболиста лучшим игроком месяца.

На втором месте в голосовании за лучшего игрока сезона в "Томи" расположился Илья Кухарчук, забивший 8 мячей в осенней части сезона. На третьем месте – капитан томской команды Алексей Шумских​.

Все о ФНЛ – здесь