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«Спартаку-2» присудили победу в отмененном матче с брянским «Динамо»

8 сентября 2020, 16:05
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» поражение за невозможность провести матч 7-го тура ФНЛ против «Спартака-2», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Встреча должна была состояться 5 сентября в Брянске, однако была отменена из-за из-за вспышки коронавируса в составе «Динамо».

«Спартак-2» набрал набрал 16 очков и вышел на второе место в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-09-08-spartaku-2_prisudili_pobedu_v_otmenennom_matche_s_bryanskim_dinamo/

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