«Спартаку-2» присудили победу в отмененном матче с брянским «Динамо»
8 сентября 2020, 16:05
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» поражение за невозможность провести матч 7-го тура ФНЛ против «Спартака-2», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Встреча должна была состояться 5 сентября в Брянске, однако была отменена из-за из-за вспышки коронавируса в составе «Динамо».
«Спартак-2» набрал набрал 16 очков и вышел на второе место в ФНЛ.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-09-08-spartaku-2_prisudili_pobedu_v_otmenennom_matche_s_bryanskim_dinamo/