«Спартак-2» вместе с Баду и Глушенковым прибыл на сбор в Турцию

11 февраля «Спартак-2» отправился на заключительный зимний сбор в Турцию, сообщает официальная группа «ВКонтакте» красно-белых.

Вратари — Романьоли, Шитов, Ярусов;

Защитники — Баду, Воропаев, Голосов, Петрунин, Литвинов, Миронов, Тигиев;

Полузащитники — Васильев, Володкин, Игнатов, Глушенков, Данилин, Тюнин;

Нападающие — Кутателадзе, Нимели, Самбу.

Также в сборе примут участие игроки, находящиеся на просмотре.

14 февраля к команде присоединятся полузащитники Никита Бакалюк и Степан Оганесян, которые сейчас находятся в расположении юношеской сборной России.

Сбор «Спартака-2» заверится 25 февраля.