«Спартак-2» вместе с Баду и Глушенковым прибыл на сбор в Турцию
12 февраля 2020, 14:52
11 февраля «Спартак-2» отправился на заключительный зимний сбор в Турцию, сообщает официальная группа «ВКонтакте» красно-белых.
Вратари — Романьоли, Шитов, Ярусов;
Защитники — Баду, Воропаев, Голосов, Петрунин, Литвинов, Миронов, Тигиев;
Полузащитники — Васильев, Володкин, Игнатов, Глушенков, Данилин, Тюнин;
Нападающие — Кутателадзе, Нимели, Самбу.
Также в сборе примут участие игроки, находящиеся на просмотре.
14 февраля к команде присоединятся полузащитники Никита Бакалюк и Степан Оганесян, которые сейчас находятся в расположении юношеской сборной России.
Сбор «Спартака-2» заверится 25 февраля.
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