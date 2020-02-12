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«Спартак-2» вместе с Баду и Глушенковым прибыл на сбор в Турцию

12 февраля 2020, 14:52

11 февраля «Спартак-2» отправился на заключительный зимний сбор в Турцию, сообщает официальная группа «ВКонтакте» красно-белых.

Вратари — Романьоли, Шитов, Ярусов;

Защитники — Баду, Воропаев, Голосов, Петрунин, Литвинов, Миронов, Тигиев;

Полузащитники — Васильев, Володкин, Игнатов, Глушенков, Данилин, Тюнин;

Нападающие — Кутателадзе, Нимели, Самбу.

Также в сборе примут участие игроки, находящиеся на просмотре.

14 февраля к команде присоединятся полузащитники Никита Бакалюк и Степан Оганесян, которые сейчас находятся в расположении юношеской сборной России.

Сбор «Спартака-2» заверится 25 февраля.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-185055386_1932

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