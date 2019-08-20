«Спартак-2» обыграл «Енисей»

«Спартак-2» выиграл у «Енисея» (2:0) в матче девятого тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей забивали Александр Руденко и Леонид Миронов (с пенальти). У гостей на 25-й минуте был удален Шамиль Гасанов. Также на 29-й минуте пенальти не реализовал Егор Иванов.

Обе команды имеют по 15 очков. По дополнительным показателям «Спартак-2» идет шестым, а «Енисей» — седьмым.

Олимп-ФНЛ

7-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (2:0)

Голы: Руденко, 18 (1:0). Миронов, 27 — с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Иванов, 29 (вратарь)

«Спартак-2»: Акмурзин, Миронов, Маслов, Петрунин, Гапонов, Воропаев, Маркитесов (Самбу, 84), Игнатов (Литвинов, 79), Васильев (Данилин, 73), Нимели (Сазонов, 87), Руденко (Тиуб, 90).

«Енисей» : Опарин, Бугаев, Клещенко, Киреев, Гасанов, Иванов (Рожков, 46), Савичев, Зотов (Харитонов, 46), Песиков (Раздорских, 62), Ланин (Делькин, 62), Саркисов (Комков, 46).

Предупреждения: Ланин, 20. Воропаев, 64.

Удаление: Гасанов, 25.

Судья: Амелин (Тула).

20 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».