СМИ: директор «Чайки» и игрок «Коломны» уличены в игре на тотализаторе

Исполнительный и спортивный директор «Чайки» Олег Баян пойман на игре на тотализаторе, утверждает «РБ-Спорт». РФС расследует дело, по информации источника, речь идет о ставках на несколько футбольных матчей. Правда, доказательств ставок на матчи своей команды пока нет.

Баян работает в футбольном клубе «Чайка» с 2017 года. Сначала он был назначен на пост исполнительного директора, а затем стал спортивным директором.

В июне прошлого года РФС установил факт сговора в матче «Чайка» — «Черноморец». Согласно расследованию, «Чайка» договорилась с соперником о собственной победе, чтобы опередить краснодарский «Урожай» в турнирной таблице.

Кроме того, в игре на тотализаторе подозревается полузащитник «Коломны» Ефим Бойцов. Отмечается, что он делал ставки на матчи, включая прошлогоднюю встречу «Коломны» со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево. Существуют подозрение в договорном характере этой встречи. В одном из моментов два футболиста «Коломны» упали перед нападающим «Знамени Труда». Один из них — Бойцов. Сам футболист подтвердил факт игры на ставках, но отрицает договорной характер встречи.