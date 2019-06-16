Склон рядом с "Волгоград Ареной" размыло из-за высокой нагрузки на ливневую канализацию

Склон у стадиона "Волгоград Арена" размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Ранее в сети появились ролики на которых грунт со склона, где расположена арена сместился на проезжую часть,.

– По предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме, – приводит "РИА Новости" слова представителя мэрии Волгограда.