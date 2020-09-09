«СКА-Хабаровск» забил два гола за шесть минут и победил «Акрон»

«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Акрон». Встреча 8-го тура чемпионата Олимп ФНЛ закончилась со счетом 2:0 в пользу хабаровчан.

Олимп — ФНЛ

8-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (0:0)

Голы: Брагин, 61 (1:0). Камилов, 67 — с пенальти (2:0).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Илик (Иванков, 89), Грачев, Суслов, Никифоров, Малеев, Квеквескири, Камилов, Гаджимурадов (Максименко, 83), Барков, Брагин (Эльмурзаев, 90).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Киряков (Газданов, 57), Киреев, Морозов, Друковский (Босов, 68), Садыков, Жестоков, Потапов, Чудин (Титов, 67), Герюгов, Делькин (Иванников, 68).

Предупреждения: Потапов, 23. Киряков, 30. Киреев, 31. Суслов, 42. Илик, 49. Друковский, 62. Герюгов, 88. Камилов, 90+4.

Судья: Анопа (Благовещенск).

9 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина