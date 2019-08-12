Шишкин объяснил, почему перешел в "Торпедо"

Новичок "Торпедо", защитник Роман Шишкин решил продолжить карьеру в московском клубе потому, что главным тренером команды является Сергей Игнашевич​, сообщает официциальный сайт черно-белых. 32-летний россиянин отметил, что у него сложились хорошие отношения с новым коллективом.

"Месяц назад я расторг контракт с "Краснодаром" и находился в статусе свободного агента. Я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к "Торпедо", тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич. Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт.

У меня был разговор с несколькими клубами, но на данном этапе я предпочел "Торпедо" – клуб с богатой историей и амбициозными планами на будущее. Кроме того, не буду скрывать, что свою роль сыграло и то, что черно-белые базируются в Москве, а это город, где я планирую остаться. Немаловажным было и теплое отношение со стороны руководства и тренерского штаба", – приводит слова Шишкина пресс-служба "Торпедо".

Шишкин стал игроком "Торпедо"