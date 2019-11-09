«Шинник» с минимальным счетом победил «Армавир»
В матче 22-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Армавир» принимал «Шинник». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Армавир» — «Шинник» (Ярославль) — 0:1 (0:0)
Гол: Дроздов, 61.
«Армавир»: Матюша, Тен, Хайруллов, Тучевич, Концедалов, Лусикян (Пономарев, 79), Поляков (Думбья, 61), Клопков, Рзаев (Переверзев, 63), Гурфов, Калмыков (Абдул Гафар, 69).
«Шинник» (Ярославль): Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков, Стешин, Бакаев, Самойлов, Дроздов (Вовк, 90+5), Олейников (Визнович, 83), Низамутдинов, Самодин (Эктов, 74).
Предупреждения: Клопков, 59. Олейников, 81. Покидышев, 90+3.
Судья: Кукуляк (Калуга).
9 ноября. Армавир. Стадион «Юность».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/