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«Шинник» с минимальным счетом победил «Армавир»

17:56
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В матче 22-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Армавир» принимал «Шинник». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Армавир» — «Шинник» (Ярославль) — 0:1 (0:0)

Гол: Дроздов, 61.

«Армавир»: Матюша, Тен, Хайруллов, Тучевич, Концедалов, Лусикян (Пономарев, 79), Поляков (Думбья, 61), Клопков, Рзаев (Переверзев, 63), Гурфов, Калмыков (Абдул Гафар, 69).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков, Стешин, Бакаев, Самойлов, Дроздов (Вовк, 90+5), Олейников (Визнович, 83), Низамутдинов, Самодин (Эктов, 74).

Предупреждения: Клопков, 59. Олейников, 81. Покидышев, 90+3.

Судья: Кукуляк (Калуга).

9 ноября. Армавир. Стадион «Юность».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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