«Шинник» продлил контракт с голкипером Гошевым

«Шинник» подписал новый контракт с вратарем Евгением Гошевым. Срок соглашения рассчитан на два года, сообщает сайт клуба.

Голкипер выступает за команду с 2018 года. В рамках первенств страны 22-летний Гошев провел 6 матчей, в которых пропустил 3 гола.