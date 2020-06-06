«Шинник» продлил контракт с голкипером Гошевым
6 июня 2020, 11:51
«Шинник» подписал новый контракт с вратарем Евгением Гошевым. Срок соглашения рассчитан на два года, сообщает сайт клуба.
Голкипер выступает за команду с 2018 года. В рамках первенств страны 22-летний Гошев провел 6 матчей, в которых пропустил 3 гола.
5 июня футбольный клуб «Шинник» подписал новый контракт с вратарем Евгением Гошевым!— ФК «Шинник» (@FCShinnik) June 6, 2020
Срок соглашения рассчитан на два года..
Евгений выступает за команду с 2018-го года. В рамках первенств страны вратарь провел 6 матчей, в которых пропустил 3 гола. pic.twitter.com/AbjN732pvD
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