Руководство "Сибири" опровергло наличие задолженностей перед футболистами

Генеральный директор ФК "Сибирь" Константин Кричевский опроверг информацию о том, что футболисты команды с августа не получают зарплату.
Клуб находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая предпоследнее, 19-е место после 24 туров при 20 набранных очках.
- Появилась информация, что с августа футболисты "Сибири" не получают зарплату. Это правда?
- Отчасти.
- Как это?
- Когда-то эта информация была актуальной, а сейчас нет.
- То есть на данный момент долги отсутствуют?
- Да. Все нормально в финансовом плане. (Арман Мкртчян)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/
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