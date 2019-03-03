"Ротор" и "Спартак-2" сыграли вничью, "Сибирь" обыграла "Тюмень"

Завершились два матча 25-го тура Олимп-ФНЛ.
"Ротор" и "Спартак-2" сыграли вничью (0:0). "Сибирь" обыграла "Тюмень" (2:0). У победителей отличились Артем Дудолев и Павел Киреенко.
Олимп-ФНЛ
25-й тур
"Ротор" (Волгоград) - "Спартак-2" (Москва) - 0:0
"Ротор": Лобанцев, Кацалапов, Макеев, М.В.Васильев, Пискунов, Лобкарев, Самсонов (Воробьев, 90+1), Завезен (Попов, 72), Шарипов, Саная (Муллин, 76), Коротаев (Байрыев, 14).
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Полубояринов, Вл.Васильев (Прошляков, 55), Бакаев, Тюнин, Нимели, Руденко.
Предупреждения: Пискунов, 40. Самсонов, 55. Нимели, 72. Саная, 73. Бакаев, 90+1.
Удаление: Кацалапов, 9.
Судья: Амелин (Тула).
3 марта. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 8976 зрителей.
"Сибирь" (Новосибирск) - "Тюмень" - 2:0 (2:0)
Голы: Дудолев, 22 (1:0). Киреенко, 40 (2:0).
"Сибирь": Киселев, Полюткин, Аравин, Копаев, Киреенко (Антипов, 90+1), Дудолев (Сафронов, 74), Азаров (Орлов, 63), Беляев, Чеботару, Гладышев, Житнев (Галыш, 56).
"Тюмень": Бучнев, Лихачев, Шакуро, Коваленко (Бем, 52), Леонтьев, Гордюшенко (Ослоновский, 74), Фомин, Маринкович, Чудин, Карпов (Глухов, 23), Вотинов (Щербак, 56).
Предупреждения: Аравин, 15. Беляев, 26. Леонтьев, 30. Фомин, 48. Шакуро, 56.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
3 марта. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".