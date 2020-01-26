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Роберт Евдокимов — о работе в «Нижнем Новгороде: «Спрашивайте у Талалаева, с кем он ведет переговоры»

26 января 2020, 15:16
Роберт Евдокимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роберт Евдокимов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов не стал комментировать информацию о том, что Андрей Талалаев может занять его место.

Согласно Telegram-каналу «Честность — не порок», Андрей Талалаев, на днях покинувший «Химки», объявился в Нижнем Новгороде. Вышел на контакт с губернатором, попросил взять его главным тренером, пообещал вывести команду в РПЛ. Все эти действия были встречены полным недоумением со стороны нынешнего рулевого нижегородцев Роберта Евдокимова.

— Я откуда знаю, что вы там читали... С Талалаевым вчера разговаривал на определенные темы. Вот и все. Так что... С кем он там ведет переговоры? У него и спрашивайте. Я сейчас приехал со сборов. Спрашивайте у тех, кто ведет переговоры. Я откуда знаю? Пишут, что я в недоумении? Откуда эта строчка? Вот и узнайте у тех, кто пишет..., — сказал Евдокимов.

Талалаев — о переговорах с «Нижним Новгородом»: «Я не комментирую высказывания ноунеймов»

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