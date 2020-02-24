«Рига» Кононова обыграла «Чертаново» и поборется за 5-е место на Кубке ФНЛ
24 февраля 2020, 18:58
«Рига» обыграла «Чертаново» в полуфинале плей-офф Кубка ФНЛ за 5-8 места — 3:1. Команда Олега Кононова в матче за пятое место сразится с «Уралом», а «Чертаново» сыграет с юношеской сборной России до 20 лет.
Кубок ФНЛ
1/2 финала за 5-8 места
«Чертаново» (Россия) — «Рига» (Латвия) — 1:3 (1:1)
Голы: Н`Кололо, 5 (0:1). Камышев, 11 (1:1). Дебелко, 55 (1:2). Гора, 72 (1:3).
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
24 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».
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