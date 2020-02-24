«Рига» Кононова обыграла «Чертаново» и поборется за 5-е место на Кубке ФНЛ

«Рига» обыграла «Чертаново» в полуфинале плей-офф Кубка ФНЛ за 5-8 места — 3:1. Команда Олега Кононова в матче за пятое место сразится с «Уралом», а «Чертаново» сыграет с юношеской сборной России до 20 лет.

Кубок ФНЛ

1/2 финала за 5-8 места

«Чертаново» (Россия) — «Рига» (Латвия) — 1:3 (1:1)

Голы: Н`Кололо, 5 (0:1). Камышев, 11 (1:1). Дебелко, 55 (1:2). Гора, 72 (1:3).

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

24 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».