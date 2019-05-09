Призовой фонд Олимп-ФНЛ составил 30 миллионов рублей

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание общего собрания Футбольной Национальной Лиги, сообщает пресс-служба организации. На нем был утвержден призовой фонд Олимп-ФНЛ. Он составит 30 миллионов рублей. Каждый из 20 участников гарантированно получит по 1 миллиону. Победителю полагается дополнительно 3 миллиона, а серебряному призеру - 2 миллиона. Также по 1 миллиону дополнительно будет выделено командам, занимающим места с третьего по седьмое.

Сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.