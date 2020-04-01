«Принято непопулярное, но разумное решение». Деньги на финансирование «Луча» пойдут на борьбу с коронавирусом
Исполнительный директор «Луча» Евгений Стрижиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации, которая сложилась с финансированием клуба.
Ранее пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в следующем сезоне деньги, которые должны были быть выделены клубу, пойдут на борьбу с коронавирусом, и «Луч» начнет выступление в третьем дивизионе.
— Для профессионального спорта принято достаточно непопулярное решение, но в нынешних экономических условиях оно разумное, — сказал Стрижиченко. — Играть в ФНЛ в условиях Дальнего востока — это серьезные финансовые затраты. Помимо напряжения со стороны властей, для которых это серьезная проблема, необходимы внебюджетные средства. Без этого в ФНЛ делать нечего. Мы вынуждены принять это решение края и работать дальше.
— Какое будущее у клуба? Игра в ПФЛ?
— Не уверен. У меня лично нет понимания, какой будет структура соревнований в восточной зоне. Поэтому сейчас основной вариант — игра на не профессиональном уровне.
— Обязательства перед игроками в этом сезоне будут выполнены?
— Это решение действует со следующего сезона. У меня нет других данных. Условия, которые прописаны в контрактах, должны быть выполнены. Деньги под это запланированы.
— Игроки и тренеры уже в курсе?
— Да, все уже проинформированы. (Дмитрий Зимин)