Президент ФНЛ – о допинге игрока: "Заявления на сайте РФС достаточно. Ничего другого сейчас говорить не будем"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что игрок клуба ФНЛ подозревается в употреблении допинга.

Ранее пресс-служба РФС сообзила о том, что РУСАДА направила письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил игроков из клуба первого дивизиона.

– Как собираетесь реагировать на данное известие?

– На сайте РФС написано, что футбольный союз проведет расследование. Что в данном случае должна предпринимать ФНЛ?

– Имя игрока и клуба не назовете?

– Нет, конечно. Это компетенция других органов. На данный момент есть сообщение на сайте РФС и его более чем достаточно в настоящее время. Ничего другого сейчас не будет говориться. (Арман Мкртчян)

РФС: РУСАДА сообщает, что у футболиста ФНЛ нашли допинг