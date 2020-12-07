У директора «Енисея» двоякие ощущения после отставки президента ФНЛ Ефремова

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в беседе с «СЭ» прокомментировал отставку президента ФНЛ Игоря Ефремова. Об отставке главы организации, занимавшем свой пост с момента учреждения ФНЛ в 2010 году, стало известно сегодня.

— Лично я не ожидал, что встреча начнется с того, что Игорь Викторович поблагодарит всех за совместную работу и попрощается, — сказал Ивахов.

— Как вы к этому относитесь?

— Двоякое ощущение. С одной стороны, Игорь Викторович — это такой человек, который много лет стоял у руля лиги. Учитывая ФНЛ, это сложно. У нас большая страна, тут подключается и экономическая составляющая. Игорь Владимирович проделал большую работу. С другой стороны, человек принял неожиданное решение. Предстоит много работы, и нужно теперь понять, как будет происходить развитие ФНЛ.

— Была ли причина отставки в возможном упразднении ФНЛ и передачи полномочий РФС?

— Я ничего не знаю об этом. Была повестка дня: разные важные вопросы, и каких-то упразднений, разногласий в повестке у нас не значилось изначально.

— Является ли распределение финансов от пула спонсоров среди клубов главной причиной недовольства Ефремова?

— Сейчас много слухов. Лично у меня как у руководителя ФК «Енисей» была хорошая коммуникация с президентом ФНЛ. Когда у нас команда заболела ковидом, по любому вопросу я мог звонить Игорь Викторовичу через каждые полчаса-час. Тут было глубокое погружение в проблематику нашего клуба. Он все делал, чтобы выйти из этой ситуации достойно. Поэтому в плане коммуникации было все хорошо. Что касается экономических и юридических аспектов, мы для этого сюда и приезжаем, чтобы обсуждать все в рабочем режиме. Повторюсь, лично для меня, решение было неожиданным.

— Также есть информация, что клубы выступают за уменьшение заявочных взносов и увеличение доходов от спонсорских контрактов. Вопрос вновь будет поднят до Нового года. Это так?

— Мы сюда приехали, чтобы решать, в том числе и экономические вопросы. Не скажу, что было какое-то обсуждение. За всех 22 директоров не могу говорить, но я настроен всегда обсуждать, понимать общую тенденцию лиги. И как руководитель, конечно, в первую очередь, я озабочен экономической составляющей развития ФК «Енисей». Был ряд вопросов, который мы готовились обсуждать.

(Екатерина Звенигородская)