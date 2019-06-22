Посол Великобритании в России принял участие в церемонии открытия матча "Торпедо" - "Шеффилд"

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу стал почетным гостем выставочного матча между московским "Торпедо" и "Шеффилдом" и принял участие в церемонии открытия встречи.

В пятницу, 21 июня, сэр Лори Бристоу принял в своей резиденции основного акционера "Торпедо" Романа Авдеева, который приехал со своей супругой, президента Елену Еленцеву и исполнительного директора Алексея Клопоту. Среди гостей также был и первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. (Арман Мкртчян)