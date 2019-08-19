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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Получивший жуткую травму игрок «Луча» будет прооперирован 20-21 августа

19 августа 2019, 11:23
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Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин будет прооперирован 20 или 21 августа в одной из больниц Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. 21-летний ирок столкнулся с вратарем «Факела» Данилой Ермаковым в матче Олимп-ФНЛ (3:0) и сломал челюсть.

«Дмитрий сейчас находится под присмотром врачей, они оценивают его состояние как удовлетворительное. Операция будет проведена во вторник или среду. Точную дату назначат после того, как придут необходимые анализы», — пояснили в пресс-службе «Луча».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6774621

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