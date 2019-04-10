Павел Могилевский: "Ротор" гордится, что у нас такая посещаемость"

Главный тренер "Ротора" Павел Могилевский доволен поддержкой болельщиков на матчах Олимп-ФНЛ. Команда проводит домашние матчи на стадионе чемпионата мира-2018 "Волгоград Арена". На последнюю домашнюю игру против "Балтики" (1:0) пришли 25 736 зрителей.

- Атмосфера на матчах "Ротора" супер! Мы гордимся, что у нас такая посещаемость, - цитирует "Спортбокс" Могилевского. - Но я и ребятам даю посыл, что это на них не должно давить. Наоборот должно помогать. Видел очень много тренеров, говоривших: "Это последняя игра, последний шанс". Это неправильно. Всегда есть и второй шанс. Надо просто играть в футбол и стараться приносить радость болельщикам. Энергетика же передается. Сказал команде перед матчем с "Балтикой": "Если хорошо сыграете, то в следующий раз придет еще больше!".

- В следующем сезоне курс – на элиту?

- Это вопрос уже к руководству клуба.