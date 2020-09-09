«Оренбург» разгромил «Шинник» и продлил беспроигрышную серию со старта сезона

«Оренбург» разгромил «Шинник» в 8-м туре Олимп-ФНЛ — 3:0. Оренбуржцы продлили беспроигрышную серию со старта сезона. Они лидируют в таблице с 7 победами и 1 ничьей в 8 играх.

На счету «Шинника» 5 очков и 20-е место в таблице из 22 участников.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

8-й тур

«Оренбург» — «Шинник» (Ярославль) — 3:0 (2:0)

Голы: Прудников, 28 (1:0). Фамейе, 38 (2:0). Шкофлек, 77 (3:0).

«Оренбург»: Климович, Насыров, Малых, Сиваков, Бреев, Капленко (Бидловский, 87), Эктов (Шкофлек, 67), Аюпов, Чуканов (Миронов, 82), Прудников (Скворцов, 76), Фамейе (Юсупов, 82).

«Шинник»: Яшин, Кутин (Евсеев, 46), Покидышев, Стрелов, Стешин, Носов (Самойлов, 61), Самсонов (Пухов, 55), Олейников, Зинков, Низамутдинов (Голуб, 46), Самодин (Мацхарашвили, 79).

Предупреждение: Малых, 72.

Судья: Фролов (Москва).

9 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 574 зрителя.