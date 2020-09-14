Олег Василенко возглавил тренерский штаб «Факела»
13:07
Перед очередным тренировочным занятием «Факела» футболистам был представлен новый главный тренер. Наставником команды стал Олег Василенко, сообщает сайт клуба.
46-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял курский «Авангард», а затем — «Мордовию» из Саранска. В сегодняшней тренировке главный тренер «Факела» участия не принимал — согласно требованиям Санитарного регламента ему необходимо пройти тест на коронавирусную инфекцию.
Предыдущим тренером «Факела» был Владимир Бесчастных, с которым клуб расстался 5 сентября. В таблице ФНЛ воронежцы занимают 16-е место, набрав 7 очков после 9 туров.
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