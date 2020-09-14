Перед очередным тренировочным занятием «Факела» футболистам был представлен новый главный тренер. Наставником команды стал Олег Василенко, сообщает сайт клуба.

46-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял курский «Авангард», а затем — «Мордовию» из Саранска. В сегодняшней тренировке главный тренер «Факела» участия не принимал — согласно требованиям Санитарного регламента ему необходимо пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Олег Василенко возглавил тренерский штаб «Факела» ??

46-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял курский «Авангард», а затем — «Мордовию» из Саранска.



Подробнее: https://t.co/BhsOX2ABu7#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/50ScwuOX7c — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) September 14, 2020

Предыдущим тренером «Факела» был Владимир Бесчастных, с которым клуб расстался 5 сентября. В таблице ФНЛ воронежцы занимают 16-е место, набрав 7 очков после 9 туров.