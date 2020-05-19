Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о досрочном завершении сезона в Олимп-ФНЛ. Подмосковная команда следующий сезон начнет в РПЛ, она опередила «Чертаново» лишь по дополнительным показателям.

— Считаю, что это правильное решение, — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Многие говорили, что это неспортивный принцип. А в чем неспортивный принцип? Команды сыграли более 75% матчей. Задачи ставились после зимней паузы, в начале чемпионата или в конце? Если бы 25-30% встреч, то неспортивный принцип.

Что касается турнира 4-5 команд. Нужно регламент переделывать, с УЕФА согласовывать. 17 клубов, которые проголосовали, далеки от футбола? Наверное, нет. Было принято однозначно правильное решение.