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«Однозначно правильное решение». Сергей Юран — о распределении мест в ФНЛ

19 мая 2020, 07:35
Сергей Юран. Фото "СЭ"
Сергей Юран. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о досрочном завершении сезона в Олимп-ФНЛ. Подмосковная команда следующий сезон начнет в РПЛ, она опередила «Чертаново» лишь по дополнительным показателям.

— Считаю, что это правильное решение, — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Многие говорили, что это неспортивный принцип. А в чем неспортивный принцип? Команды сыграли более 75% матчей. Задачи ставились после зимней паузы, в начале чемпионата или в конце? Если бы 25-30% встреч, то неспортивный принцип.

Что касается турнира 4-5 команд. Нужно регламент переделывать, с УЕФА согласовывать. 17 клубов, которые проголосовали, далеки от футбола? Наверное, нет. Было принято однозначно правильное решение.

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