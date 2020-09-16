Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов сообщил «СЭ» о ситуации в красноярской команде. Несколько игроков ранее заболели коронавирусом, из-за чего не состоялись матчи с «Шинником» и «Торпедо», в которых «Енисею» записали технические поражения.

— Очень болезненно дается понимание того, что мы теряем очки, — заявил Ивахов. — Весь коллектив проделал большую работу, чтобы идти в верхней половине таблицы. Мы понимаем, что из-за этой ситуации мы значительно опустимся. Радует, что состояние всех футболистов нормальное. Мы предпринимаем все плановые предписания — изоляцию, постановку на учет в медицинских учреждениях и другие необходимые меры.

— Кого планируете выставлять на следующий тур с «Акроном»?

— Мы уже формируем смешанную команду из футболистов, кто не летал в Ярославль, и кто у нас есть в заявке, не травмирован и может играть, а также ребят из молодежной команды, которая доигрывает матчи третьей лиги в Барнауле. Любым составом мы хотели бы сыграть и побороться за очки.

— Появилась информация, что Александр Тарханов получил предложение из софийской «Славии». Надеетесь сохранить главного тренера?

— Действительно его зовут в Болгарию. Александр Федорович не заводил со мной разговор на эту тему, поэтому не буду комментировать. Мы однозначно хотим сохранить главного тренера и надеемся на него. За этот короткий промежуток времени мы уже стали конкурентоспособными и до карантина были готовы обыгрывать любую команду. Эта ситуация нас должна только сплотить. Впереди еще длинный чемпионат, и мы будем догонять. (Евгений Белоусов)

После 9 туров ФНЛ «Енисей» находится 11-м месте, набрав 14 очков. У команды из Красноярска еще один матч в запасе.