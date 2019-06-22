Новый главный тренер "Енисея" рад, что все в команде отдаются игре

Главный тренер "Енисея" Александр Алексеев подвел итоги первого контрольного матча в межсезонье с "Томью" (0:0).

– Мы занимались только 6 дней в двухразовом режиме, просматривали футболистов, сыграли на утомлении плюс дорога, – рассказал специалист в интервью пресс-службе клуба. – В принципе первую игру провели достойно. Переход с искусственного покрытия на естественное также нелегко дался команде. Рад, что ребята работают хорошо, все отдаются игре, как ветераны, так и молодежь. Этот матч дал нам первую игровую практику и позволил просмотреть новых футболистов. Хотели выиграть, но в данный момент ничья тоже неплохой результат.

В сезоне-2018/19 красноярская команда выступала в РПЛ, где заняла последнее 16-е место и покинула элитный дивизион. После окончания сезона главный тренер Дмитрий Аленичев покинул свой пост, после чего команду возглавил Алексеев.

Комментарий главного тренера "Енисея" Александра Алексеева после товарищеского матча с "Томью" (0:0)https://t.co/T1y6FQm4PN – ФК "Енисей" (@FCEnisey) June 22, 2019

Дмитрий Аленичев: "Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере"