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Новый главный тренер "Енисея" рад, что все в команде отдаются игре

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Главный тренер "Енисея" Александр Алексеев подвел итоги первого контрольного матча в межсезонье с "Томью" (0:0).

 
8 декабря 2018 года. Москва. ЦСКА – &quot;Енисей&quot; – 2:1. Дмитрий Аленичев после второго забитого армейцами гола.Дмитрий Аленичев: "Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере"

– Мы занимались только 6 дней в двухразовом режиме, просматривали футболистов, сыграли на утомлении плюс дорога, – рассказал специалист в интервью пресс-службе клуба. – В принципе первую игру провели достойно. Переход с искусственного покрытия на естественное также нелегко дался команде. Рад, что ребята работают хорошо, все отдаются игре, как ветераны, так и молодежь. Этот матч дал нам первую игровую практику и позволил просмотреть новых футболистов. Хотели выиграть, но в данный момент ничья тоже неплохой результат.

В сезоне-2018/19 красноярская команда выступала в РПЛ, где заняла последнее 16-е место и покинула элитный дивизион. После окончания сезона главный тренер Дмитрий Аленичев покинул свой пост, после чего команду возглавил Алексеев.

 

Дмитрий Аленичев: "Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере"

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